WTA Queen´s Club: Vekic vermasselt Raducanu den Traum vom Heim-Titel

Donna Vekic hat das WTA-Tour-500-Turnier im Londoner Queen´s Club mit einem 6:0 und 7:6 (6) gegen Lokalmatadorin Emma Raducanu für sich entscheiden. Und das als Lucky Loserin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2026, 16:42 Uhr

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© Getty Images Donna Vekic hat im Londoner Queen´s Club den Titel 2026 geholt

Emma Raducanu muss weiter auf ihren zweiten Titel auf der WTA-Tour nach dem großen Coup bi den US Open 2021 warten. Denn Raducanu musste sich im Endspiel des 500er-Turniers im Queen´s Club Donna Vekic mit 0:6 und 6:7 (6) geschlagen geben.

Raducanu erwischte einen kapitalen Fehlstart, zog im zweiten Satz aber dann mit 5:2 davon. Vekic allerdings ließ sich nicht beirren. Und verwertete ihren zweiten Matchball zu ihrem fünften Titel auf der Tour. Den bislang letzten hatte die 29-jährige Kroatin 2023 in Monterrey gefeiert.

Bemerkenswert dabeI: Vekic war erst als Lucky Loserin in das Tableau gerutscht. Holte aus ihrer zweiten Chance aber das Maximum heraus.

Hier das Einzel-Tableau im Queen´s Club