Evert und Navratilova: Bald kommt die große Doku!

Die Besucher der Tribeca Film Festivals konnten die Dokumentation „Chris & Martina: The Final Set“ schon sehen. Bei einem großen Streaming Dienst wird sie schon bald abzurufen sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.06.2026, 19:19 Uhr

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© Getty Images Chris Evert und Martina Navratilova beim Tribeca Film Festival in New York City

Chris Evert und Martina Navratilova haben das Geschehen auf der WTA-Tour ab Mitte der 1970er-Jahre fast nach Belieben beherrscht, erst mit dem Erscheinen von Stefanie Graf hatte diese Dominanz ein Ende. Was nicht heißt, dass die beiden Legenden danach nichts mehr gewonnen hätten, vor allem Navratilova war noch länger extrem wettbewerbsfähig.

Aus Konkurrentinnen waren schon in der Spätphase der Karrieren Freundinnen geworden, dieses Band hat sich während der letzten Jahrzehnte noch verstärkt. Zumal sowohl Chris Evert wie auch Martina Navratilova mit einer Krebserkrankung zu kämpfen hatten.

Evert und Navratilova schauen sich alte Matches an

Nun wurde die Dokumentation „Chris & Martina: The Final Set“ beim Tribeca Film Festival in New York vorgestellt. Mit prominenten Gästen: Auch John McEnroe, ein Zeitgenosse von Evert und Navratilova wollte sich die Premiere nicht entgehen lassen.

Zu sehen sind bislang unbekannte Szenen, dazu viele Interviews. Als besonderes Highlight schauen sich Chris und Martina gemeinsam einige ihrer Matches an. Die gebürtige US-Amerikanerin eher von der emotionalen Seiten, die gebürtige Tschechin eher aus taktischer Sicht, wie Navratilova ausführte.

Wer Interesse hat, der muss nicht mehr lange warten: Die Doku wird ab dem 26. Juni bei Netflix abrufbar sein.

