WTA Queen´s Club: Emma Raducanu steht im Halbfinale - und hofft auf Titel Nummer zwei

Emma Raducanu fehlen noch zwei Siege zu ihrem zweiten Karriere-Titel überhaupt. Die Britin hat beim WTA-Tour-500-Turnier im Londoner Queen´s Club nämlich mit einem 6:4 und 7:5 gegen Kamilla Rakhimova das Halbfinale erreicht. Dort geht es gegen Iva Jovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.06.2026, 15:55 Uhr

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© Getty Images Emma Raducanu steht im Londoner Queen´s Club im Endspiel

Kann es denn wirklcih wahr sein, dass es schon knapp fünf Jahre her ist, dass Emma Raducanu bei den US Open 2021 ihren ersten Titel auf der WTA-Tour gewinnen konnte? Und dass seither kein einziger weiterer dazugekommen ist? Ja, so ist es tatsächlich. Eine weitere Chance hat es früher in dieser Saison gegeben, aber da verlor Raducanu das Endspiel in Cluj-Napoca gegen Lokalmatadorin Sorana Cirstea mit 0:6 und 2:6.

Raducanu musste nach ihrem Aus gegen Amanda Anisimova mal wieder eine Pause einlegen, kam erst in Strasbourg wieder zurück, verlor aber dort wie auch in Roland-Garros bereits in Runde eins.

Im Queen´s Club steht Raducanu nun also im Halbfibale. Und muss heute noch gegen Iva Jovic ran, die gestern gegen die an Position zwei gesetzte Anisimova gewinnen konnte.

Das Halbfinale in der oberen Hälfte bestreiten Katie Boulter und Donna Vekic. Es könnte also zu einem rein britischen Endspiel kommen.

Hier das Einzel-Tableau im Queen´s Club