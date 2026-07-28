WTA Memphis: Tatjana Maria feiert Auftaktsieg

Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) ist mit einem Erfolg in die Hartplatz-Saison gestartet.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 28.07.2026, 10:00 Uhr

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Die deutsche Nummer zwei besiegte die Australierin Talia Gibson zum Auftakt des WTA-Turniers in Memphis in nur 67 Minuten mit 6:0, 6:3. Zuletzt hatte sie den Rasen-Challenger in Newport gewonnen.

Maria (38) trifft im Achtelfinale auf die an Nummer zwei gesetzte Amerikanerin McCartney Kessler oder die Mexikanerin Renata Zarazua. Nächster Saison-Höhepunkt sind die US Open in New York ab Ende August.

Als Favoritin startet Ekaterina Alexandrova in das 250er in Memphis.

Hier das Einzel-Tableau in Memphis