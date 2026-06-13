WTA Queen´s Club: Raducanu nach Doppelschicht im Finale

Emma Raducanu greift beim WTA Tour 500-Heimturnier in London nach ihrem zweiten Karriere-Titel. Nachdem sie am Samstagnachmittag bereits ihr Viertelfinale gegen gegen Kamilla Rakhimova erfolgreich bestritt, bezwang sie ein paar Stunden später auch Iva Jovic.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 13.06.2026, 20:34 Uhr

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© Getty Images Emma Raducanu kämpft am Sonntag um ihren zweiten Karriere-Titel.

Knapp fünf Jahre ist es her, dass Raducanu bei den US Open 2021 ihren ersten und einzigen Turniertitel holte. Morgen könnte sich ein zweiter hinzugesellen.

Die 23-jährige Lokalmatadorin bestritt am Samstag beim WTA Tour-500-Turnier im Londoner Queen's Club nämlich eine erfolgreiche Doppelschicht.

Raducanu begann ihren Arbeitstag mit einem 6:4 und 7:5-Erfolg gegen die Usbekin Kamilla Rakhimova, ehe sie ein paar Stunden später gegen die an Nummer sechs gesetzte Iva Jovic mit 6:2 und 6:2 die Oberhand behielt.

Im Finale trifft die Lokalmatadorin nun auf Donna Vekic. Die Kroatin hatte gegen Raducanus Landsfrau Katie Boulter beim 6:1 und 6:3 relativ wenig Mühe. Für Vekic, die als Lucky Loser in den Hauptbewerb gerutscht war, ist es das erste Endspiel auf der WTA-Tour seit 2024.

Hier das Einzel-Tableau im Queen´s Club