Nach Verletzung von Doppelpartnerin Mboko: Williams-Comeback in London beendet

Das Comeback der Tennisikone Serena Williams hat in London frühzeitig ein Ende gefunden. Nach dem überzeugenden Auftakterfolg musste die 44 Jahre alte US-Amerikanerin ihre Teilnahme beim WTA-Turnier im Queen's Club aufgrund einer Verletzung ihrer Doppelpartnerin Victoria Mboko zurückziehen. Das gaben die Turnierveranstalter bekannt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 11.06.2026, 14:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Victoria Mboko musste wie befürchtet ihre Nennung für das Doppel mit Serena Williams zurückziehen.

Das Duo wäre am Donnerstagabend im Viertelfinale auf die Deutsche Laura Siegemund und die Kanadierin Leylah Fernandez getroffen, die nun kampflos in der Vorschlussrunde stehen.

Die 19-jährige Mboko war am Mittwoch in ihrer Einzelpartie gegen Karolina Pliskova hinter der Grundlinie weggerutscht. Das Match musste die Kanadierin aufgeben, im Anschluss wurde eine Verletzung des linken Knies als offizielle Diagnose angegeben.

Erfolgreiches Comeback

Am Tag zuvor hatten Williams und Mboko eine starke Leistung gezeigt. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin, die 1376 Tage nach ihrem bis dato letzten Spiel auf den Tenniscourt zurückgekehrt war, setzte sich an der Seite des Toptalents mit 7:6 (7:2), 6:2 gegen Nicole Melichar-Martinez (USA) und Erin Routliffe (Neuseeland) durch.

Williams plant nach ihrem kurzen Comeback in London, in der kommenden Woche auch beim WTA-Turnier in Berlin (ab 15. Juni) aufzuschlagen. Auch in der deutschen Hauptstadt ist sie nur im Doppel gemeldet. Mit wem die einstige Tour-Dominatorin spielen wird, steht noch nicht fest. Es wird aber wahrscheinlich Karolina Muchova sein. Eine Rückkehr im Einzel ließ Williams bislang offen.