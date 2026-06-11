WTA Berlin: Serena Williams doppelt wohl mit Karolina Muchova

Serena Williams wird kommende Woche beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin wohl gemeinsam mit Karolina Muchova aufschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.06.2026, 22:01 Uhr

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© Getty Images Serena Williams am Dienstag im Londoner Queen´s Club

Der Run von Serena Williams beim WTA-Tour-500-Turnier im Londoner Queen´s Club war wohl nur ein kurzer, nachdem sich Partnerin Victoria Mboko bei ihrem ersten Auftritt im Einzel gegen Karolina Pliskova verletzt hat.

Sehr bedauerlich, denn das Doppel mit der jungen Kanadierin hat Serena und den Fans ziemlich viel Spaß gemacht. So soll es dann ja auch kommende Woche in Berlin sein. Auch da wird sich die 23-malige Grand-Slam-Siegerin im Einzel auf den Paarlauf konzentrieren. Und angeblich soll die Wahl der Rückkehrerin auf Karolina Muchova als Partnerin gefallen sein.

Serena lässt sich mit dem Einzel Zeit

Was natürlich eine andere Note mitbrächte als die Paarung mit Victoria Mboko in London: Zwar kann auch Muchova einen sehr schnellen Ball spielen - aber die Stärken der Tschechin liegen ja vor allem in ihrer Variabilität und ihrem Händchen. Dazu die Power von Serena Williams? Das hört sich nach einer gewinnenden Kombination an.

Mit einem Start im Einzel scheint es Serena Williams indes noch nicht eilig zu haben. Vielleicht auch weil sie um die Gefahren des Rasens weiß, wo eine kleine, fehlerhafte Bewegung schmerzhafte Auswirkungen haben kann. Dann wohl eher im Sommer bei den nordamerikanischen Hartplatz-Turnieren.

