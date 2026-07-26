WTA Prag: Meilenstein! Tagger holt ersten Tour-Titel

Lilli Tagger hat ihren ersten Titel auf der WTA-Tour geholt. Die 18-jährige Osttirolerin bezwang beim WTA 250-Turnier im Prag im Endspiel die Ukrainerin Daria Snigur mit 7:6 (3) und 6:2.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.07.2026, 16:12 Uhr

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Lilli Tagger gewann in Prag ihr erstes Turnier auf der Tour.

In der Anfangsphase war Snigur die leicht stabilere Spielerin. Die Ukrainerin, die derzeit auf Platz 54 im WTA-Ranking liegt, erarbeitete sich beim Stand von 1:0 die ersten beiden Breakchancen des Matches - bei der zweiten landete eine Rückhand Taggers im Netz.

Die Österreicherin fand mit Fortdauer des ersten Satzes immer besser ins Spiel, ließ beim Stand von 2:4 aus ihrer Sicht jedoch noch zwei Chancen auf das Rebreak ungenutzt. Zwei Games später machte es die Osttirolerin besser und organisierte sich am letzten Abdruck das Rebreak zum 4:5. Es ging in den Tiebreak, wo sich Tagger als die klar bessere Spielerin erwies und mit 7:3 die Oberhand behielt.

Die Österreicherin nahm den Schwung in den zweiten Satz mit und sicherte sich mit einem überragenden Rückhand-Winner ein frühes Break zur 3:1-Führung.

Einzug in Top 50

Im Anschluss demonstrierte Tagger ihre enorme Aufschlag-Stärke – insgesamt gelangen ihr neun Asse –, und beim Stand von 5:2 kam sie bei Aufschlag Snigurs zu zwei Matchbällen. Den zweiten davon nutzte die Osttirolerin zum hochverdienten Triumph.

Durch diesen Riesenerfolg wird Tagger auch in der WTA-Rangliste einen neuen Meilenstein erreichen und am Montag erstmals unter den Top 50 der Welt aufscheinen.

Taggers Premierentitel markiert den insgesamt 25. ÖTV-Turniersieg auf der Frauen-Profitour. Die Osttirolerin ist die zehnte Österreicherin, der dieses Kunststück gelungen ist. Sie folgt Petra Huber (1), Barbara Paulus (6), Judith Wiesner (5), Barbara Schett (3), Marion Maruska (1), Patricia Wartusch (2), Sybille Bammer (2), Tamira Paszek (3) und Yvonne Meusburger (1) nach.

Hier das Einzel-Tableau in Prag