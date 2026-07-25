WTA Hamburg: Tamara Korpatsch im Finale!

Tamara Korpatsch greift in ihrer Heimat Hamburg nach ihrem zweiten Titel auf der WTA-Tour.

von SID

zuletzt bearbeitet: 25.07.2026, 19:11 Uhr

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© Getty Images Tamara Korpatsch

Die Nummer 81 der Weltrangliste profitierte beim Sandplatz-Turnier am Rothenbaum am Samstag von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer ägyptischen Halbfinal-Gegnerin Mayar Sherif beim Stand von 6:1, 2:0.

Für Korpatsch (31) war es das sechste WTA-Tour-Halbfinale, zum dritten Mal steht sie nun im Finale, in dem die an Position vier gesetzte Anna Bondar wartet. Die Ungarin gewann in Hamburg 2024 und stand auch im vergangenen Jahr im Endspiel, das sie allerdings gegen die Französin Lois Boisson verlor. Bondar bezwang am Samstag die armenische Qualifikantin Elina Awanesjan in drei Sätzen.

Korpatschs bisher einziger WTA-Titel war der Triumph in Cluj-Napoca 2023.