Empfang beim Präsidenten: Große Ehre für Noskova und Muchova

Große Ehre für die Wimbledon-Finalistinnen Linda Noskova und Karolina Muchova!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.07.2026, 19:59 Uhr

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Linda Noskova, Karolina Muchova

Großer Bahnhof für Wimbledonsiegerin Linda Noskova und -finalistin Karolina Muchova. Die beiden Tschechinnen, vor zwei Wochen gemeimsam in Finale von Wimbledon, wurden von Tschechiens Präsident Petr Pavel auf der Prager Burg empfangen. Noskova und Muchova hatten im All England Club das erste rein tschechische Wimbledonfinale gespielt, mit dem besseren Ende für Noskova.

Die 21-Jährige hatte auf die Prager Burg auch ihre (Replika der) Venus Rosewater Dish mitgebracht, Muchova ihre Finalistinnenschale. Und Präsident Pavel lief in Wimbledon-Käppi ein!

Auch unter den geladenen Gästen: Ex-Doppelsiegerin Barbora Strycova.

“Das diesjährige Wimbledon gehörte den tschechischen Spielerinnen. Und ich bin unheimlich stolz auf sie”, schrieb Pavel auf Instagram. “Linda und Karolina, vielen Dank für euren Einsatz und eure großartige Vertretung unseres Landes. Ihr habt erneut gezeigt, dass das tschechische Tennis zur Weltspitze gehört.”

Das tut es: Noskova war nach Marketa Vondrousova und Barbora Krejcikova die dritte tschechische Wimbledonsiegerin in den vergangenen vier Jahren.