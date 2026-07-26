Die Nächste! Auch Liudmila Samsonova hat geheiratet

Ding-dong! Auch bei Liudmila Samsonova haben die Hochzeitsglocken geläutet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.07.2026, 21:03 Uhr

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© Getty Images Liudmila Samsonova

Der Sommer 2026 hat es in sich - vor allem die Nach-Wimbledon-Zeit. Neben Katie Boulter und Alex de Minaur, Daria Kasatkina und Natalia Zabiiako oder Tommy Paul und Paige Lorenze hat nun auch Ex-Welt-Nr.12 Liudmila Samsonova das “Ja"-Wort gegeben. Und zwar Alessandro Dumitrache, mit dem sie seit 2020 liiert ist - und der auch ihr Coach ist.

Die beiden hatten sich im Dezember 2025 verlobt, nun fand in Rom die Hochzeit statt.

Ach ja, und damit hätten wir noch nicht alle Herrschaften erwähnt, die sich kürzlich unter die Haube begeben haben.

Als ist da nämlich auch Asia Muhammad, die James Cross geheiratet hat (unseren Recherchen nach ein Großcousin von Hans Longline), im Beisein von Tennis-Hochprominenz Jennifer Brady, Desirae Krawczyk, Jessica Pegula, Grace Min, Eugenie Bouchard und Alexa Guarachi.

Außerdem hat Tereza Mihalikova geheiratet, ebenso Bernarda Pera - nämlich den Basketballer Kristijan Krajina.

Wir gratulieren ganz herzlich!