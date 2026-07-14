Katie Boulter und Alex de Minaur sind verheiratet!

Katie Boulter und Alex de Minaur haben am Wochenende geheiratet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.07.2026, 19:20 Uhr

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© Getty Images Frisch verheiratet: Katie Boulter und Alex de Minaur

Katie Boulter und Alex de Minaur haben sich am Wochenende im englischen Leicestershire das “Ja-Wort” gegeben. Das berichtete unter anderem die “Daily Mail”. Demnach soll die kirchliche Hochzeit der beiden am Sonntag “im engsten Familienkreis” stattgefunden haben.

Boulter und de Minaur waren seit Ende 2024 verlobt und werden ihre Hochzeitsfeierlichkeiten im Laufe dieser Woche fortsetzen. Der “Daily Mail” zufolge ist an einem geheimen Ort in Europa eine große Feier mit weiteren Teilen der Familie, Freunden und Tenniskollegen geplant.

Neues Karrierehoch für de Minaur

Auf dem Tennisplatz hatte es für Boulter und de Minaur in Wimbledon nicht viel Grund zur Freude gegeben: Während die Britin bei ihrem Heim-Grand-Slam-Turnier bereits in der ersten Runde an Tyra Caterina Grant scheiterte, verlor der Australier im Achtelfinale gegen Flavio Cobolli.

Nach dem überraschend glatten Aus äußerte sich de Minaur hinsichtlich seiner Zukunft ziemlich nachdenklich. Dennoch durfte sich der 27-Jährige am Montag mit Platz fünf über ein neues Karrierehoch freuen. Boulter liegt in der Weltrangliste aktuell auf Position 67.