Tsitsipas zu Badosa-Vorwürfen: "Hoffe auf einen normalen Umgang"

Stefanos Tsitsipas hat sich nach den Vorwürfen von Ex-Partnerin Paula Badosa erstmals selbst geäußert. Und setzte dabei mal wieder auf warme philosophisch angehauchte Worte.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 01.07.2026, 10:10 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas trifft in der zweiten Runde in Wimbledon auf Novak Djokovic

Paula Badosa fand beim WTA-Turnier in Berlin deutliche Worte, als die Spanierin auf ihren Ex-Partner Stefanos Tsitsipas angesprochen wurde. Badosa sprach von einem “toxischen Umfeld”, das Tsitsipas geschaffen habe und bei der 28-Jährigen zu psychischen problemen geführt habe, von der Badosa soch mittlerweile erholt hat.

Mit einigen Tagen Abstand äußerte sich nun auch Stefanos Tsitsipas zu den Vorwürfen, ohne dabei aber konkret zu werden: “Es gibt immer Menschen mit einer anderen Sicht auf die Dinge, ich hege keinen Groll gegen die Personen. Paula ist ein toller Mensch und ich hoffe, dass wir eines Tagen einen normalen Umgang miteinander pflegen.”

Tsitsipas entschuldigt sich für Verhalten auf dem Court

Stefanos Tsitsipas, der sich gerade erst erneut wieder von gibt sich ja bekanntlich gerne philosophisch, ohne dabei wirklich tiefgründig zu werden. Daher verwundert die etwas kryptische Reaktion des Griechen nicht, der sich gleichzeitig für sein verhalten entschuldigt. Allerdings nicht bei Paula Badosa, sonder bei der Allgemeinheit für sein Agieren auf dem Court.

"Ich bin durch harte Phasen gegangen und habe mein eigenes Ich verloren. Ich habe Dinge auf dem Court gesagt, das war nicht der eigentliche Stefanos. Ich fühle mich schlecht, wenn ich das sehe", fügte Tsitsipas seinem Statement an. Aktuell bewegt sich wieder viel im Umfeld des ehemaligen Top-Ten-Spielers, der sich von Vater Apostolos trennte.

Am MIttwoch geht es nach glattem Dreisatzerfolg gegen Hugo Gaston für Stefanos Tsitsipas in Runde zwei von Wimbledon gegen Novak Djokovic weiter. Der 27-Jährige möchte dabei nicht nur sportlich überzeugen, sondern auch sein gutes Benehmen zeigen. In Wimbledon zählt genau das vielleicht noch ein bisschen mehr.