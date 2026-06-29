Nadal: "Novak ist immer noch dabei, weil er diesen Sport liebt"

Seit der Veröffentlichung der Dokumentarserie "RAFA" auf Netflix, ist Rafael Nadal ein äußerst gefragter Interviewpartner. Im Gespräch mit CNBC Sport sprach die spanische Legende nun unter anderem über einen seiner langjährigen Hauprivalen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 29.06.2026, 14:22 Uhr

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© Getty Images Rafael Nadal hat anerkennende Worte für seinen langjährigen Rivalen Novak Djokovic parat.

Mit 39 Jahren kämpft Novak Djokovic weiterhin um die wichtigsten Titel der Tour. Sein langjähriger Rivale Rafael Nadal ist überzeugt, dass Djokovic' Fähigkeit, sich an der Spitze zu halten, einen ganz bestimmten Grund hat.

„Novak ist immer noch dabei, weil er diesen Sport liebt und die Leidenschaft für den Wettkampf verspürt. Solange er diese Motivation beibehält und sein Körper es zulässt, wird er weiterhin Chancen haben, bei den wichtigsten Turnieren mitzukämpfen", so Nadal.

“Er hat immer noch Spaß am Wettkampf”

Der 22-fache Grand Slam-Sieger aus Spanien zollt dem Serben, der zwei Major-Siege mehr am Konto hat, Respekt: "Was er erreicht hat, ist außergewöhnlich. Wir alle haben in unseren Karrieren alles gegeben, und er tut es immer noch. Wenn jemand so viel gewonnen hat wie wir, ist der einzige Grund weiterzumachen, dass er immer noch Spaß am Wettkampf hat und glaubt, weiterhin konkurrenzfähig zu sein.“

Auch beim am Montag startenden Wimbledon-Turnier ist Djokovic im Einsatz. In der ersten Runde bekommt es der 39-Jährige mit dem Chinesen Yibing Wu zu tun.

Hier das Einzel-Tableau der Herren in Wimbledon

