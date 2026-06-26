Allgemeines: Die ITF heißt künftig "World Tennis"

Der Internationale Tennis-Verband schlägt ein neues Kapitel auf. Mit neuem Namen und einer weltweiten Initiative soll der Tennissport bis 2035 deutlich wachsen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.06.2026, 19:00 Uhr

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© Getty Images Die ITF heißt ab jetzt "World Tennis" - und auch sonst ändert sich etwas

Der internationale Tennis-Weltverband trägt ab sofort einen neuen Namen. Aus der International Tennis Federation (ITF) wird künftig World Tennis. Mit der Umbenennung will die Organisation den Sport weltweit moderner positionieren und gleichzeitig eine langfristige Wachstumsstrategie einläuten.

World Tennis ist die älteste Dachorganisation des Tennissports und wurde bereits 1913 gegründet. Der Verband legt die offiziellen Tennisregeln fest, organisiert unter anderem den Davis Cup, den Billie Jean King Cup sowie die olympischen Tennisbewerbe und ist für die Turniere unterhalb der ATP- und WTA-Tour (Futures) verantwortlich. Darüber hinaus arbeitet World Tennis eng mit den Veranstaltern der vier Grand-Slam-Turniere zusammen und trägt maßgeblich zur Durchführung der größten Tennis-Events der Welt bei.

Mit der Namensänderung startet gleichzeitig die Initiative "Tennis for All". Das ambitionierte Ziel: Bis zum Jahr 2035 soll die Zahl der Tennisspielerinnen und Tennisspieler weltweit um 30 Prozent steigen. Der Verband will den Sport damit noch zugänglicher machen und neue Zielgruppen für Tennis begeistern.