Tennis, Padel, Pickleball: Und die klare Nummer 1 ist...

Die Zahl der Padel- und Pickleballspieler steigt seit Jahren, aber wo steht man im Vergleich zum Tennis?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.06.2026, 21:36 Uhr

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Die Padelbegeisterung in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist zu spüren: Immer mehr Tennisclubs bauen Padelcourts - und die sind meist gut belegt. Hinzu kommen extra Padelanlagen, die ebenfalls stark frequentiert werden. Aber wo steht man im internationalen Vergleich? Und im Vergleich zum Tennis?

Dieser Frage hat sich die Strategy-Firma “Tennis Hackers” gewidmet und die Leidenschaften für Tennis, Padel und Pickleball in verschiedenen Ländern analysiert. Wenig verwunderlich: Tennis ist dabei die klare Nummer 1 mit geschätzten 106 Millionen Spielern, vor Padel mit 30 Millionen und Pickleball mit 24 Millionen. Wobei man als Grundlage Spieler einbezogen hat, die mindestens ein Mal im Jahr zum entsprechenden Schläger greifen.

Deutschland kommt hierbei auf 4,5 Millionen Tennisspieler (nicht zu verwechseln mit organisierten Vereinsmitgliedern, da sind es aktuell rund 1,5 Millionen), 250.000 Padelspieler und weniger als 50.000 Pickleballspieler. Prozentual zur Bevölkerung sind das 5,4 % im Bereich Tennis, 0,3 % beim Padel und weniger als 0,1 % beim Pickleball.

Padel trumpft in Spanien auf

Noch besser sieht's in Italien aus: Hier werden 6 Millionen Tennisspieler gezählt, stolze 10,2 % der Bevölkerung (ha, darum sind sie so gut, die Italiener!). Auch in Spanien liegt man mit 4 Millionen Tennisaktiven bei 48 Millionen Einwohnern stark da, konkret bei 8,3 %. Hier allerdings liegt Padel vorne: 6 Millionen Spanier spielen ihr geliebtes Padel, 12,5 % der Bevölkerung! Auch in Argentinien gibt es mehr Padel- als Tennisspieler.

Pickleball bislang nur in den USA relevant

Und Pickleball? Ist bislang tatsächlich nur in den USA relevant, wo jedoch ein Spielerbereich von 19 bis 36 Millionen genannt wird (5,6 bis 10,5 %). Tennis steht hier allerdings auch auf gesunden Füßen: 25 Millionen US-Amerikaner greifen mindestens ein Mal im Jahr zum Tennisschläger, das entspricht 7,3 % der 341 Millionen US-Einwohner.