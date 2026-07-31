Trainer-Legende Ulf Fischer verstorben

Ulf Fischer, einer der pfofiliertesten deutschen Profi-Coaches, ist gestern verstorben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2026, 11:30 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Ulf Fischer hat viele deutsche Spitzenspieler betreut

Gleich drei Spieler brachte Ulf Fischer in den frühen Jahren seiner Trainertätigkeit in ein Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers: Zunächst gelang Fischer das 1994 mit Hendrik Dreekmann bei den French Open, zwei Jahre später war es dann Alex Radulsecu, den Ulf Fischer unter die letzten acht Spieler in Wimbledon führte.

Und da war dann natürlich auch noch Florian Mayer, mit dem Fischer über den längsten Zeitraum zusammen gearbeitet hat. Mit Mayer gelang noch einmal der Einzug ins Viertelfinale von Wimbledon, und zwar im Jahr 2004.

Danach rückte Fischer für eine Zeitlang auch ins zweite Glied zurück, gab den Co-Trainer für den deutschen Davis-Cup-Coach Patrik Kühnen. Damit hatte Fischer kein Problem, denn: "Hinter den Kulissen machen wir alles gemeinsam, besprechen Übungen, Training und Aufstellung. Vier Augen sehen mehr als zwei“, erklärte er in jener Zeit.

In der jüngsten Vergangenheit hatte sich Ulf Fischer auch noch kurz um eine der größten deutschen Tennishoffnungen gekümmert: nämlich Justin Engel.