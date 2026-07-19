Umgang mit Druck: Djokovic tauscht sich vor WM-Finale mit Messi aus

Im Vorfeld des WM-Finales zwischen Argentinien und Spanien lieferten sich Lionel Messi und Novak Djokovic einen interessanten Austausch zum Thema Druck.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 19.07.2026, 00:48 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic ist derzeit in den USA auf Promo-Tour.

Die beiden 39-jährigen Sportgrößen teilten sich bei einem FIFA-Event in New York die Bühne. Während Messi an der Veranstaltung im Vorfeld des WM-Finales teilnahm, befindet sich Djokovic gerade in den USA, um seine bald erscheinende Amazon Prime-Dokumentation zu promoten.

Der serbische Altstar ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und stellte dem Fußball-G.O.A.T. eine Frage zum Umgang mit Druck. „Leo, wie hast du gelernt, mit Druck umzugehen und unter Druck zu kämpfen?“, wollte der 24-fache Grand Slam-Sieger konkret wissen.

Messi holte für seine Antwort weit aus und erzählte aus seiner Kindheit: "Wir begannen mit großer Leidenschaft Fußball zu spielen und hatten immer den Wunsch, Spaß am Spiel zu haben – ob in der Schule, auf der Straße oder in den Mannschaften aus der Nachbarschaft. Wir dachten nie an Druck; wir spielten einfach, um Spaß zu haben und uns zu messen."

Wichtig sei es, zu lernen, mit Rückschlägen umzugehen, so der Argentinier. "Schon früh verstand ich, dass man öfter verliert als gewinnt. Ich glaube, diese Erkenntnis hat mir geholfen, sowohl als Mensch als auch als Spieler zu reifen", sprach der 39-Jährige, für den es am Sonntag im Endspiel gegen Spanien um seinen zweiten WM-Titel geht.