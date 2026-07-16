Daria Kasatkina heiratet Langzeitfreundin Natalia Zabiiako

Daria Kasatkina hat sich nach dem Wimbledonturnier in Richtung Griechenland aufgemacht - und dort Freundin Natalia Zabiiako geheiratet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.07.2026, 12:40 Uhr

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© Instagram / @natalia_zabiiako

Tennismäßig läuft es in den letzten zwei Jahren nicht ganz so rund für Ex-Top-Ten-Akteurin Daria Kasatkina (wobei, zuletzt wieder etwas besser), in Sachen Liebe aber dafür umso besser. Denn Kasatkina heiratete dieser Tage ihre langjährige Freundin Natalia Zabiiako, eine Ex-Eiskunstläuferin.

Die beiden sind seit 2021 liiert.

Kasatkina, gebürtige Russin, hatte 2025 ihren Nationenwechsel nach Australien bekannt gegeben, weil sie sich in Russland nicht mehr sicher fühlte - als ausgesprochene Gegnerin des Kriegs gegen die Ukraine und mit einer Lebenspartnerin an ihrer Seite. Im Sommer des vergangenen Jahres hatte Kasatkina dann Zabiiako einen Hochzeitsantrag gemacht.

Bei der Hochzeit zugegen waren auch die Profikolleginnen Mirra Andreeva, Kamilla Rakhimova, Arina Rodionova und Anastasia Pavlyuchenkova.

Wir wünschen alles Gute!