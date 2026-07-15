Haas und Thiem kommen auch 2026 nach Ischgl

Die Ischgl Trophy bringt von 2. bis 5. Dezember 2026 zum zweiten Mal internationale Tennis-Stars für ein VIP-Exhibition-Turnier in die Tiroler Berge. Aufschlagen werden unter anderem die beiden Finalisten des letzten Jahres Dominic Thiem und Tommy Haas.

von PM

zuletzt bearbeitet: 15.07.2026, 11:40 Uhr

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© Ischgl Trophy Tommy Haas hat im vergangenen Jahr in Schgl den Sieg geholt

Tennis und Lifestyle in den Alpen

Das Kurzturnier mit Wettkampfcharakter und einem Total Financial Commitment von 250.000 Euro findet im eigens ausgebauten Tennis Center Ischgl statt, das Platz für 750 Personen bietet. Zusätzlich werden die Matches auf SKY live übertragen. Mit dem Zeitpunkt des Turniers in der ATP-Off-Season und am Beginn der Wintersaison setzt Ischgl einen interessanten Fixpunkt sowohl im Tennis- als auch im Wintersportkalender.

„Die Ischgl Trophy ist kein gewöhnliches Tennisturnier. Unser Ziel ist es, dieses spezielle Setting und den Mix aus Winter, Tennis und Unterhaltung mit der zweiten Ausgabe noch stärker zu nutzen: für die Spielerinnen und Spieler und natürlich für die Gäste", sagt Veranstalter Edwin Weindorfer von der e|motion group.

Der Austragungsort Ischgl im Tiroler Paznaun vereint seit jeher alpinen Lifestyle, exklusive Unterhaltung und sportliche Leistung. „Diesen Standard erfüllt auch die Ischgl Trophy”, freut sich Alexander von der Thannen, Präsident des Tourismusverbands Paznaun-Ischgl. „Wer zur Trophy kommt, erlebt Ischgl von einer Seite, die viele noch nicht kennen. Wir sind stolz darauf, dieses Event hier zu haben, und freuen uns schon auf die diesjährige Ausgabe.“

Zusätzlich zu den Tennis-Matches gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm, unter anderem mit einer Hüttenparty, einem Gala-Abend und ProAM-Formaten. Am 5. Dezember findet zudem ein Charity-Skirennen statt. Der Erlös kommt dem „Fonds für unschuldig in Not geratene Menschen im Paznaun”

zugute, einer regional verankerten Hilfsorganisation.

Erfolgreiche Premiere als Fundament

Im Dezember 2025 fand die Ischgl Trophy zum ersten Mal statt. Bei der Premiere sicherte sich der Deutsche Tommy Haas im Finale gegen den Österreicher Dominic Thiem den Siegerscheck über 25.000 Euro.

„Das letzte Jahr hat gezeigt, dass das Konzept aufgeht: Die Kombination von Wintersport und Weltklassetennis im Dezember passt zusammen mit den hochklassigen Side-Events perfekt zu dem, was Ischgl ausmacht. Wir freuen uns auf die zweite Ausgabe, die diesen Erfolg fortschreiben soll”, so Günther

Zangerl, Vorstand der Silvrettaseilbahn AG und Mitveranstalter der Ischgl Trophy.