Die waterdrop® Shot Challenge 2026 - Hole zwei ATP-Topstars in Deinen Verein!

Zwei Stars der ATP-Tour zu Gast in Eurem Verein? Jan-Lennard Struff vielleicht? Oder Alexander Bublik? Aber ja! Die waterdrop® Shot Challenge 2026 macht´s möglich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.07.2026, 16:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© waterdrop waterdrop bringt die Stars in Deinen Club

Du willst Stars wie Andrey Rublev, Jan-Lennard Struff oder Alexander Bublik in Deinen Tennisverein holen? Dann ist Deine Kreativität auf dem Tenniscourt gefragt: Bist du der König des Slice, die Königin des Dropshots oder hast du einen Aufschlag, der die Schwerkraft besiegt? waterdrop® und tennisnet.com suchen den spektakulärsten Tennis-Trickshot des Jahres!

Egal, ob du Profi oder Hobbyspieler:in bist, oder noch nie einen Tennisschläger in der Hand hattest – wir wollen deine spektakulärsten Moves sehen. Schnapp dir deinen Schläger, deine Kamera und werde, mit deinem Verein, Teil der größten Trickshot-Challenge im deutschsprachigen Raum.

Was ist zu tun? Wie kann man teilnehmen?

Du hast deinen Hauptwohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Österreich, Deutschland, Schweiz oder Südtirol und das 18. Lebensjahr vollendet, dann bist du das perfekte Match für die Die waterdrop® Shot Challenge 2026! (Hinweis: Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter:innen von waterdrop® und Tennisnet, sowie deren Angehörige.)

1. Anmeldung & Club-Bonus

Melde dich und deinen Verein ab dem 24. Juni 2026 (14.30Uhr CET) online auf dieser Seite an.

2. Dreh dein Video

Erstelle ein 20 bis 40-sekündiges Video im Hochformat (9:16). Zeig uns deine besten Trickshots: Dropshots, Tweener, spektakuläre Aufschläge – je kreativer, desto besser!

● Der Hydration-Bonus: Integriere waterdrop® Produkte in dein Video für Extra-Punkte!

● Wichtig: Bitte behandle die Produkte mit Respekt. Das "Abschießen" oder Zerstören von waterdrop® Flaschen führt zur Disqualifikation.

3. Posten & Markieren

Teile dein Video bis spätestens 19. Oktober 2026 (23:59Uhr CET) auf Instagram. Damit wir dich finden, beachte bitte:

● Dein Profil muss öffentlich sein.

● Markiere @tennisnet und @waterdrop.

● Nutze die Hashtags: #waterdropshotchallenge#waterdrop#tennisnet

Hier geht´s zur Anmeldung!

Wie werden die Sieger:innen gekürt?

Unsere Fachjury wählt die Top 10 der kreativsten Einsendungen aus und veröffentlicht diese am 27. Oktober 2026. Danach ist die Community gefragt: In einem großen Fan-Voting via Instagram, stimmt ihr für eure Favoriten ab, dafür habt ihr 48h Zeit. Das Video mit den meisten Likes holt sich den Titel „waterdrop® Shot Challenge Champion 2026!“

© waterdrop Auch Hubert Hurkacz ist Markenbotschafter von waterdrop

Jede Person darf beliebig viele Beiträge liken. Maßgeblich ist die Anzahl der sichtbaren Likes zum Ablauf der 48-Stunden-Frist, 29. Oktober 2026 um 11.30Uhr CET. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden via E-Mail verständigt und haben 14 Tage Zeit den Gewinn

anzunehmen.

Was gibt es konkret zu gewinnen?

1. Platz: Das ultimative Club-Event

Der/die Sieger:in holt das waterdrop® Tennisfest direkt in seinen/ihren Verein!

● Das Highlight: Zwei offizielle waterdrop® Tennis Ambassadors kommen zu euch für ein exklusives Exhibition Match (Dauer: max. 2h).

● Termin: Das Fest findet im Frühjahr 2027 statt (vorbehaltlich Verfügbarkeit und Fitness der Testimonials).

● Was beinhaltet der Gewinn: Auftritt von zwei waterdrop® Athleten, Branding der Anlage für das Event, organisatorische und mediale Unterstützung des Events.

Weitere Gewinne:

● Hochwertige waterdrop® Produktpakete.

● Signed Memorabilia (handsignierte Artikel) von echten Tennisprofis.

● Tennisbälle für eure Kampf-Mannschaft (max. 10 Kartons)

● Exklusive Tickets für ATP-Turniere und vieles mehr!

Hinweis: Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten, ein Umtausch oder eine Übertragung des Gewinns auf andere Personen ist ausgeschlossen. Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin muss den Gewinn innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung annehmen. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Rückmeldung, verfällt der Gewinn ersatzlos und es kann ein neuer Gewinner beziehungsweise eine neue Gewinnerin ermittelt werden.

Special für Vereine

Wenn du in einem Verein spielst, hast du zusätzlich noch die Möglichkeit, exklusive waterdrop®-Produkte und Vereins-Pakete zu gewinnen und auch zu bestellen! Teilnehmer haben während des Bewerbs die Möglichkeit exklusive Sonderkonditionen für ihre Clubs zu erwerben.

● Personalisierte Spielerbänke für eure Anlage.

● Individuelle waterdrop® Flaschen mit Gravur für eure Mannschaften.

● Spezielle Verpflegungskonzepte für eure Turniere.

Die wichtigsten Daten im Überblick

● Anmeldestart: ab 24. Juni 2026 um 14:30Uhr CET

● Einsendeschluss (Video-Upload): 19. Oktober 2026, um 23:59Uhr CET

● Veröffentlichung der Top 10 & Start Fan Voting: 27. Oktober 2026, um 11:30Uhr CET

● Ende Fan-Voting: 29.Oktober 2026, um 11:30Uhr CET

● Bekanntgabe des Siegers: 30. Oktober 2026 bis 23:59Uhr CET

● Final-Event: Frühjahr 2027

Bereit für den Shot deines Lebens? Dann melde dich & deinen Verein jetzt an und bringe den Platz zum Beben!