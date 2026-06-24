Einladungsturnier im Hurlingham Club: Sinner-Comeback geglückt

Bislang hatte man Jannik Sinner seit den missglückten French Open noch keine Matches auf Rasen bestreiten sehen. Heute siegte er beim Einladungsturnier im Londoner Hurlingham Club.

von SID

zuletzt bearbeitet: 24.06.2026, 17:11 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner stimmt sich im Londoner Hurlingham Club auf Wimbledon ein

Knapp vier Wochen nach seinem denkwürdigen Einbruch bei den French Open ist Jannik Sinner auf die Tennisbühne zurückgekehrt. Der Weltranglistenerste aus Südtirol absolvierte beim Einladungsturnier im Londoner Hurlingham Club seine erste Partie nach dem sensationellen Zweitrundenaus in Paris und gewann mit 6:3, 6:3 gegen den Briten Cameron Norrie.

Bei dem Showevent in Fulham stimmt sich Sinner auf seine Titelverteidigung beim Rasenklassiker in Wimbledon (ab Montag) ein. Unter anderem schlägt bei dem Turnier auch sein Landsmann Flavio Cobolli auf, der im French-Open-Finale Alexander Zverev unterlag.

Der Blick geht nach vorne

Sinner war in der französischen Hauptstadt völlig überraschend und nach klarer Führung am Argentinier Juan Manuel Cerúndolo gescheitert. Anschließende Untersuchungen, denen sich der 24-Jährige unterzog, ergaben keine Auffälligkeiten. Sinner hatte sich laut Angaben des Corriere dello Sport zwei Tage lang in einer Mailänder Klinik behandeln lassen.

Nun fühle er sich gut, sagte Sinner vor seiner Rückkehr nach London der Zeitschrift Vogue: "Wir haben in den letzten Wochen hart trainiert, daher bin ich körperlich in einer sehr guten Verfassung." Das Wichtigste für ihn sei jedoch, "mental in einer guten Verfassung zu sein, und ich bin sehr froh, hier in London zu sein. Hoffentlich kann ich meine beste Leistung zeigen."