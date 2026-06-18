Casper Ruud im Liebesglück: Traumhochzeit statt Rasen-Frust

Casper Ruud hat den Tennisschläger kurz beiseitegelegt, um den wichtigsten Titel seines Lebens zu feiern. Der Norweger heiratete seine langjährige Partnerin Maria Galligani auf Mallorca in einer emotionalen Zeremonie.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 18.06.2026, 20:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Casper Ruud tauscht zurzeit Schläger gegen Ehering

Casper Ruud und Maria Galligani kennen sich seit 2018. Kennengelernt haben sich die beiden über einen gemeinsamen Freund, ehe aus einem ersten Treffen schließlich eine feste Beziehung wurde. Kurios: Ihr erstes richtiges Date fand auf einem Tennisplatz statt. Galligani erschien damals in einem weißen Tennis-Outfit. Den Heiratsantrag machte der zweifache French-Open-Finalist später während eines gemeinsamen Urlaubs auf den Malediven.

Emotionale Hochzeit mit der wichtigsten Zuschauerin

Die Feierlichkeiten erstreckten sich über mehrere Tage und standen ganz im Zeichen von Familie, Freunden und gemeinsamen Erinnerungen. Die gemeinsame Tochter des Paares war der jüngste und wichtigste Gast der Hochzeit. Ihre Geburt im Januar 2026 hatte Ruuds Saisonstart beeinflusst. Bei den Australian Open kämpfte der Norweger noch auf dem Platz, jederzeit mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass die Geburt seines Kindes bevorstehen könnte. Nach seinem Aus im Achtelfinale machte er sich direkt auf den Weg zurück nach Hause.

Beim Gang zum Altar konnte Ruud seine Emotionen schließlich nicht verstecken. Als Maria mit ihrem Vater auf ihn zukam, überwältigten ihn die Gefühle. Danach wurde aus dem bewegenden Moment eine große Feier, bei der das Paar unter anderem zu „Ain’t No Mountain High Enough“ den Saal verließ.

Ruud sucht weiter nach alter Stärke

Sportlich hatte Ruud zuletzt wieder aufsteigende Form gezeigt. Nach seinem Masters-1000-Triumph in Madrid 2025 kämpfte der Norweger zunächst länger um Konstanz, meldete sich aber mit dem Finaleinzug in Rom zurück. Dort musste er sich allerdings Jannik Sinner geschlagen geben.

Auch bei den French Open zeigte Ruud solide Leistungen, ehe er im Achtelfinale gegen Joao Fonseca ausschied. Nun folgt eine kurze Pause vom Tour-Alltag, bevor der Blick wieder Richtung Wimbledon und die kommenden Hartplatz-Turniere geht.