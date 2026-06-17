Brasilianische Fußballikone Ronaldo outet sich als Sinner-Fan: "Ich liebe ihn!"

Während sich Jannik Sinner hinter den Kulissen auf Wimbledon vorbereitet, überhäuft ihn die brasilianische Fußballlegende Ronaldo mit Lob.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 16.06.2026, 18:26 Uhr

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© Getty Images Sinner begeistert auch die brasilianische Fußballlegende Ronaldo

Nach einer kurzen Auszeit auf Sardinien und ein paar medizinischen Kontrollen in Mailand hat sich Jannik Sinner wieder in seine Wahlheimat Monaco zurückgezogen. Dort feilt der 24-Jährige an seiner Form für das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon, das am 29. Juni beginnt. Trotz der intensiven Vorbereitung abseits der medialen Berichterstattung bleibt sein Name aktuell auch abseits des Courts im Gespräch.

Viraler Clip: Ronaldo schwärmt vom Tennisstar

Für besondere Aufmerksamkeit sorgt dabei derzeit ein Video, das in den sozialen Medien die Runde macht. Darin trifft Fußballikone Ronaldo auf Opernstar Andrea Bocelli. Das Gespräch zwischen den beiden dreht sich um niemand Geringeren als Jannik Sinner. Der Brasilianer zeigt sich dabei buchstäblich begeistert vom Italiener.

„Ich spiele jetzt auch Tennis und habe gesehen, dass du dich mit Sinner getroffen hast“, sagt Ronaldo im Clip lachend zu Bocelli, bevor er nachlegt: „Ich muss zugeben, ich war fast eifersüchtig. Ich bin wirklich ein großer Fan von Sinner.“

Verbindung zu Alcaraz und prominente Trainingskreise

Spannend ist dabei auch der Kontext: Ronaldo gilt eigentlich als guter Bekannter von Carlos Alcaraz und soll in der Vergangenheit sogar gemeinsam mit dem Spanier trainiert haben (sehr zum Leidwesen der Schulter des Brasilianers). Dass Ronaldo daher so unumwunden seine Sympathie für Sinner bekundete, löste zumindest unter Alcaraz-Fans einen leichten Sturm der Entrüstung aus.