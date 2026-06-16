Becker-Buch "Inside" ist "Internationales Sportbuch des Jahres"

Boris Becker hat mit seinem Buch “Inside” die britische Auszeichnung “International Sports Book of the Year” gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.06.2026, 14:27 Uhr

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In seinem Buch erzählt Becker die Geschichte seines Gefängnisaufenthaltes in Großbritannien, in Deutschland ist es 2025 unter dem Titel “Inside: Gewinnen - Verlieren - Neu beginnen” erschienen und wurde zum Spiegel- Bestseller. In Großbritannien war es Bestseller der Sunday Times.

Zurecht: Becker und sein Co-Autor, der britische Sportjournalist und Autor Tom Fordyce, haben ein packendes, gefühlvolles und sehr lesenswertes Buch geschrieben, das auch immer wieder Rückblicke auf Beckers wichtigste Matches bietet. Und eben einen eindrucksvollen und teils erschütternden Blick in die Gefängnisse in England. Eine der bewegendsten Stellen: ein überraschender Brief von Beckers langjährigem Widersacher Michael Stich. Und natürlich: die Kennnenlerngeschichte zwischen Becker und seiner Frau Lilian, die auch in den schweren Stunden rund um die Gerichtsverhandlung an Beckers Seite geblieben war.

Die beiden haben im vergangenen November ihr erstes gemeinsames Kind bekommen.

Beckers Buch wurde in Großbritannien nun vor wenigen Wochen ausgezeichnet - was den sechsfachen Majorsieger sehr überraschte. “Wow, damit habe ich nicht gerechnet”, schrieb Becker auf X. “In diesem Buch habe ich erstmals meine Geschichte in meinen eigenen Worten erzählt. Komplett ehrlich.”

Gefreut habe ihn vor allem die Reaktionen von Lesern auf der ganzen Welt, die ihn kontaktiert hätten und “sich auf menschlicher Ebene damit identifizieren konnten. Nicht wegen des Tennis, sondern weil das Leben uns alle irgendwann einmal erden kann.”

Den Preis nahm Beckers Ehefrau Lilian entgegen.