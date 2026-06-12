Alexander Zverev und Diabetes: Weltklasse-Tennis und der Wunsch, anderen zu helfen

Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass Alexander Zverev seiner Diabetes-1-Erkrankung zum Trotz die größten Events om Profi-Tennis gewinnen kann, dann hat Zverev diesen mit seinem Titel bei den French Open 2026 erbracht. Von den Erfahrungen der deutschen Nummer eins können seit mehreren Jahren auch andere profitieren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2026, 14:43 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev prüft während seiner Matches stets seinen Blutzuckerwert

Als Alexander Zverev im jahr 2021 in Tokio die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewann, Titel bei den ATP Finals oder auf der regulären Tour holte und sich in die Spitze der Tenniswelt spielte, wusste die Öffentlichkeit lange nichts von einer Herausforderung, die ihn seit seiner Kindheit begleitet: Typ-1-Diabetes.

Erst im Jahr 2022 machte der deutsche Tennisstar öffentlich, dass bei ihm die Autoimmunerkrankung bereits im Alter von vier Jahren diagnostiziert wurde. Seitdem spricht Zverev offen über seinen Alltag mit Diabetes – und möchte vor allem eines zeigen: Dass die Krankheit kein Hindernis sein muss, große Ziele zu erreichen.

Spitzenleistung trotz täglicher Herausforderung

Für Menschen mit Typ-1-Diabetes bedeutet jeder Tag ein präzises Management von Blutzucker, Ernährung und Insulinversorgung. Im Spitzensport kommen zusätzliche Belastungen hinzu. Intensive körperliche Anstrengung kann den Blutzuckerspiegel stark beeinflussen und erfordert ständige Kontrolle.

Auch während Tennismatches muss Alexander Zverev regelmäßig seinen Glukosewert überwachen und gegebenenfalls Insulin verabreichen. Die Bilder hat jeder Tennisfan wohl schon mal gesehen. Dabei geht es nicht nur um die sportliche Leistung, sondern auch um Sicherheit. Sowohl Unter- als auch Überzuckerungen können Konzentration, Reaktionsfähigkeit und körperliche Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen.

Dass Zverev dennoch zur absoluten Weltelite gehört, gilt als außergewöhnliche Leistung. Mit Olympiagold, sieben Championaten bei ATP-Masters-1000-Turnieren und nun eben auch dem Triumph bei den French Open in Paris hat Alexander Zverev bewiesen, dass selbst auf höchstem sportlichen Niveau ein Leben mit Typ-1-Diabetes möglich ist.

Aus einer persönlichen Geschichte wird eine Mission

Die Erfahrungen seiner eigenen Erkrankung führten 2022 zur Gründung der Alexander Zverev Foundation, die das Ziel hat, Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes bessere Chancen zu ermöglichen. Im Mittelpunkt stehen insbesondere Familien, die sich moderne Diabetes-Technologien nur schwer leisten können. Die Stiftung unterstützt unter anderem den Zugang zu kontinuierlichen Glukosemesssystemen, medizinischer Betreuung und weiteren wichtigen Hilfsmitteln für das Diabetesmanagement.

Für Zverev ist das Engagement eine Herzensangelegenheit. Er möchte jungen Betroffenen vermitteln, dass eine Diabetesdiagnose nicht das Ende ihrer Träume bedeutet. Bei Veranstaltungen seiner Stiftung trifft er regelmäßig Kinder und Jugendliche, um ihnen Mut zu machen und aus eigener Erfahrung zu berichten.

Gemeinsam für mehr Aufmerksamkeit: Die Partnerschaft mit OMNi-BiOTiC

Aus diesem gesellschaftlichen Engagement entstand auch die Zusammenarbeit mit dem Grazer Mikrobiom-Spezialisten OMNi-BiOTiC beziehungsweise dem Institut AllergoSan.

Im Rahmen der Kooperation unterstützt das Unternehmen die Alexander Zverev Foundation finanziell. Für jede verkaufte Packung des Produkts OMNi-BiOTiC METAtox wird ein Beitrag an die Stiftung gespendet. Darüber hinaus wurden zusätzliche Spendenaktionen ins Leben gerufen, bei denen sogar jedes von Zverev geschlagene Ass Spendengelder für Diabetes-Projekte generiert.

Die Partnerschaft verbindet zwei Themenfelder, die für beide Seiten eine wichtige Rolle spielen: Gesundheit und Prävention. Während sich OMNi-BiOTiC intensiv mit Mikrobiom- und Stoffwechselforschung beschäftigt, nutzt Zverev seine Bekanntheit, um Aufmerksamkeit für die Lebensrealität von Menschen mit Diabetes zu schaffen.

Ein Vorbild weit über den Sport hinaus

Alexander Zverev steht heute nicht nur für sportliche Höchstleistungen. Er ist auch zu einem der bekanntesten Botschafter für Menschen mit Typ-1-Diabetes geworden.

Seine Geschichte zeigt, dass eine chronische Erkrankung zwar Disziplin und Verantwortung erfordert, außergewöhnliche Leistungen jedoch nicht verhindern muss. Mit seiner Stiftung, seinem öffentlichen Auftreten und Partnern wie OMNi-BiOTiC setzt er sich dafür ein, dass insbesondere junge Betroffene Zugang zu moderner Behandlung erhalten und den Glauben an ihre eigenen Möglichkeiten nicht verlieren.