ATP Washington: Jack Draper muss mal wieder passen

Auch beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington wird Jack Draper nicht aufschlagen können.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2026, 07:32 Uhr

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© Getty Images Jack Draper kann in Washington 2026 nicht starten

Wenn man den Journalisten vor Ort glaubt, dann hat Jack Draper in Washington richtig gut trainiert. Dem linken Schlagarm des Briten sind die Übungseinheiten derweil offenbar nicht so gut bekommen. Denn Draper musste erneut einen Start zurückziehen. Zuletzt war das ja in Wimbledon der Fall, nachdem Draper beim 250er in Eastbourne ein kurzes Comeback gegeben hatte.

Die erneute Absage ist auch für die Veranstalter keine gute Nachricht. Schließlich musste für Jack Draper eine Wildcard locker gemacht werden. In den ATP-Charts wird der 24-Jährige aktuell nämlich nur noch an Position 147 geführt.

Was natürlich nicht dem Leistungsstand eines Jack Draper in (einigermaßen) Normal-Form gerecht wird. Denn wozu er fähig ist, hat Draper in diesem jähr etwa schon mit dem Einzug ins Viertelfinal von Indian Wells gezeigt. Auf dem Weg dorthin besiegte er neben anderen auch Novak Djokovic.

Und jetzt beginnt wieder der Wettlauf mit der Zeit. Die gute Nachricht für Draper ist derweil: Bis zu den US Open sind es noch ein paar Wochen.

