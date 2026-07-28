ATP Washington: Lokalmatador Tiafoe scheitert gleich zum Auftakt

Frances Tiafoe musste sich schon am ersten Tag des ATP-Tour-500-Turniers in Washington verabschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.07.2026, 07:17 Uhr

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© Getty Images Frances Tiafoe ist in Washington nur noch im Doppel vertreten

Was für eine Enttäuschung für Frances Tiafoe: Der Lokalmatador musste sich in Washington schon in Runde eins verabschieden. Tiafoe verlor gegen Terence Atmane mit 6:4, 3:6 und 4:6. Damit bleibt Tiafoe vor heimischer Kulisse nur noch der Auftritt im Doppel - dort scheint guten Unterhaltung wenigstens garantiert: Denn der US-Amerikaner tritt an der Seite von Nick Kyrgios an.

Das Hauptfeld in Washington wurde in diesem Jahr ja von 48 auf 32 Spieler reduziert, das heißt, dass die gesetzten Spieler ohne Freilos starten. So kommt es schon in den ersten Partien der Woche zu echten Schlager: Turnierfavorit Alex de Minaur Nuss etwa gleich gegen Stefanos Tsitsipas ran, der ja vor wenigen Tagen in Gstaad endlich mal wieder ein Turnier gewonnen hat.

Fritz könnte auf Paul treffen

Keine Blöße gab sich am ersten Tag in Washington Taylor Fritz. Die Nummer drei in Washington 2026 gewann gegen Zizou Bergs sicher mit 6:3 und 6:4 und könnte im Achtelfinale auf Kumpel Tommy Paul treffen. Der allerdings muss zunächst einmal gegen Kamil Majchrzak gewinnen.

Erfolgreich ist das Comeback von Lorenzo Musetti verlaufen. Der Italiener profitierte in Runde eins allerdings von der Aufgabe von Landsmann Matteo Arnaldi. Musetti hatte zu jenem Zeitpunkt mit 6:0 und 3:1 geführt. Und auch Kei Nishikori ist weiter. Der Japaner setzte sich gegen Jerry Shang mit 6:7 (3), 6:3 und 6:4 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Washington

