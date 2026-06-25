Mitmachen! ASICS sucht Testpersonen für Schuhe und Outfit

Egal, ob Schuhe oder Outfits: ASICS bürgt im Tennissport für allerhöchste Qualität. Und Ihr könnt als Testpersonen Erfahrungen machen und teilen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.06.2026, 09:54 Uhr

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© ASICS Jetzt seid Ihr gefragt - als TesterInnen für ASICS!

Die Tennissaison 2026 hat längst Fahrt aufgenommen. Aber für Verbesserungen an den Essentials sind wohl alle Tennisfans jederzeit offen. Und genau in diesem Punkt hat ASICS ein Angebot für Euch: Gesucht werden insgesamt vier Tester und Testerinnen für Schuh und Outfit (Oberteil und Unterteil).

Welche Produkte werden getestet?

1. Solution Speed FF 4 Clay für Men & Women

2. a) Match SS Top & die Match 7in Short bei den Männern

b) Match Tank & die Match Short bei den Damen

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