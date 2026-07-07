Wimbledon: Alex de Minaur verliert den Glauben an sich selbst

Sein frühes Aus in Wimbledon hat Alex de Minaur nachdenklich gestimmt. Beim Australier schwindet der Glaube an den großen Wurf.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.07.2026, 23:05 Uhr

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© Getty Images Alex de Minaur scheiterte im Achtelfinale von Wimbledon

Alex de Minaur will nicht länger auf sein erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier warten - und hat sein Achtelfinal-Aus in Wimbledon dementsprechend niedergeschlagen kommentiert. "Das bricht mich innerlich“, sagte der Australier nach seiner Dreisatzpleite gegen French-Open-Finalist Flavio Cobolli.

Er habe sich dem Kampf gegen Cobolli nicht gestellt, so der Minaur. “Einer von uns ist auf den Platz gegangen, um das Spiel zu gewinnen. Und der andere, um es nicht zu verlieren”, führte der Weltranglistensechste aus. Er sei “mental nicht gut genug” gewesen.

De Minaurs Träume verblassen

De Minaur stand bereits bei allen vier Major-Turnieren im Viertelfinale, in die Vorschlussrunde ging es für ihn aber noch nie. “Man fängt an zu zweifeln, ob man den Durchbruch schafft und den nächsten Schritt macht“, sagte der 27-Jährige. ”Die Tatsache, dass ich mehr will und nicht in der Lage bin, mehr zu erreichen, ist ein Kampf, mit dem ich mich jeden Tag auseinandersetzen muss."

“Die Träume, die man hat, beginnen zu verblassen oder fühlen sich ein bisschen weiter entfernt an als früher”, sagte de Minaur, der gemäß eigener Aussage Zweifel daran hat, dass seine besten Tage noch vor ihm liegen. “Vor ein paar Jahren war ich definitiv näher dran.”

De Minaur sucht die Schuld bei sich

Einen Wechsel in seinem Coaching-Team zieht der Australier vorerst nicht in Betracht. “Es hängt nur von mir ab und davon, wie ich mit bestimmten Situationen umgegangen bin”, erklärte de Minaur. “Das Problem ist, dass ich das Match so spiele, als lastete die ganze Welt auf meinen Schultern. Das habe ich mir selbst zuzuschreiben.”

Aufgeben sei für ihn dennoch keine Option, so de Minaur: “Im Moment tut es höllisch weh, aber ich werde wieder aufstehen. Ich bin durch und durch ein Kämpfer." Der Australier wird vorerst für unbestimmte Zeit eine Turnierpause einlegen. Mit seiner bevorstehenden Hochzeit wartet auf de Minaur immerhin abseits des Platzes bald ein Highlight.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon