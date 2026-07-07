Wimbledon 2026 live: Jannik Sinner vs. Jan-Lennard Struff im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Jan-Lennard Struff treffen im Viertelfinale von Wimbledon 2026 aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr MESZ live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2026, 10:47 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner und jan-Lennard Struff treffen zum vierten Mal aufeinander

Es wird die vierte Begegnung zwischen Struff und Sinner werden, der Südtiroler hat alle drei bisherigen gewinnen können. Allerdings: Beim einzigen Treffen auf Rasen in HalleWestfalen 2024 fiel die Entscheidung zugunsten von Sinner erst im Tiebreak des dritten Satzes.

Ausgetragen wird die Partie übrigens auf dem No. 1 Court. Den Zuschlag für den Centre Court haben am heutigen Dienstag Félix Auger-Aliassime und Novak Djokovic erhalten.

Sinner vs. Struff - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Jan-Lennard Struff gibt es ab 14 Uhr MESZ live im Livestream bei Prime.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon