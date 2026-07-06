Wimbledon 2026 live: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale von Wimbledon 2026 auf Jiri Lehecka. Das Match gibt es ab ca. 18 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker. zum Interwetten Bonus

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2026, 07:45 Uhr

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© Getty Images Jiri Lehecka und Alexander Zverev treffen heute zum dritten Mal aufeinander

Es wird erst die dritte Begegnung zwischen Zverev und Lehecka werden. Die ersten beiden gab es im Jahr 2023: zunächst setzte sich der Tscheche beim United Cup in zwei Durchgängen durch, Zverev revanchierte sich ein paar Wochen später in Dubai.

Alexander Zverev konnte bei seinen letzten beiden Einsätzen gegen Valentin Royer und Marcos Giron über die meiste Zeit überzeugen. Jiri Lehecka wird aber der bislang schwierigste Gegner für den Deutschen werden.

Zverev vs. Lehecka - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Jiri Lehecka gibt es ab ca. 18 Uhr live im Livestream bei Prime.

Hier das Einzel-Tableau der Männer