Wimbledon: Sinner mit konzentrierter Leistung im Viertelfinale

Titelverteidiger Jannik Sinner ist mit einem 6:3, 7:6 (0) und 6:4 gegen den japanischen Qualifikanten Shintaro Mochizuki in das Viertelfinale in Wimbledon 2026 eingezogen. Dort geht es gegen Jan-Lennard Struff.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.07.2026, 23:08 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner steht erneut im Viertelfinale von Wimbledon

Jannik Sinner hat sein Achtelfinale gegen Shintaro Mochizuki spät begonnen. Und der Japaner hat alles gegeben, um den Sonntagabend in Wimbledon noch ein bisschen in die Länge zu ziehen. Aber der Klassenunterschied zwischen der Nummer eins der Welt und einem Qualifikanten ist dann doch zu groß. Sinner gewann mit 6:3, 7:6 (0) und 6:4 und zog damit ins Viertelfinale ein.

Dort wartet nun Jan-Lennard Struff. Der deutsche Davis-Cup-Spieler stand wie schon un Runde zwei gegen Brandon Nakashima auch gegen Hubert Hurkacz kurz vor dem Aus, egalisierte aber einen 0:2-Satzrückstand und profitierte schließlich von der Aufgabe des Polen im fünften Durchgang. Zu diesem Zeitpunkt stand es aus Sicht von Struff 3:6, 6:7 (5), 7:6 (2), 7:5 und 4:2. Für Struff wird es der erste Auftritt unter den letzten acht eines Grand-Slam-Turniers sein.

Zverev am Montag gegen Lehecka

Das zweite Viertelfinale in der oberen Tableau-Hälfte bestreiten Novak Djokovic und Félix Auger-Aliassime. Djokovic gewann gegen Roman Safiullin mit 7:6 (6), 6:3, 3:6 und 6:3. Und „FAA“ setzte sich gegen Alejandro Davidovich Fokina mit 6:7 (4), 7:6 (6), 6:3, 6:7 (2) und 6:1 durch.

Alexander Zverev ist morgen wieder im Einsatz. Die deutsche Nummer eins trifft im dritten Match auf dem Centre Court auf den Tschechen Jiri Lehecka.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon