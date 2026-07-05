Wimbledon 2026 live: Jannik Sinner vs. Shintaro Mochizuki im Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft im Achtelfinale von Wimbledon 2026 auf den Japaner Shontaro Mochizuki. Das Match gibt es ab ca. 18 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.07.2026, 20:43 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner trifft heite auf Shintaro Mochizuki

Der Titelverteidiger gegen den Qualifikanten: Was soll da schon schiefgehen für Shintaro Mochizuki? Nun: Jannik Sinner nimmt jeden Gegner ernst. Und natürlich erst recht im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers.

Aber der Südtiroler scheint immer besser in Tritt zu kommen. Nach dem mühsamen Auftakterfolg gegen Miomir Kecmanovic schlug Sinner danach ja Nuno Borges und Jenson Brooksby jeweils in drei Sätzen.

Sinner vs. Mochizuki - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Shintaro Mochizuki gibt es ab ca. 18 Uhr live im Livestream bei Prime.

Hier das Einzel-Tableau der Männer