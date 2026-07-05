Wimbledon 2026 live: Novak Djokovic vs. Roman Safiullin im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Achtelfinale von Wimbledon 2026 auf Roman Safiullin. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker. zum Interwetten Bonus

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.07.2026, 18:47 Uhr

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Marathonmann oder Favoritenschreck - beide Bezeichnungen treffen auf Roman Safiullin in Wimbledon treffend zu. Vor seinem Achtelfinale gegen Novak Djokovic musste der Russe inklusive der Qualifikation bereits dreimal über fünf Sätze gehen und konnte auf dem Weg in die Runde der letzten 16 unter anderem auch Andrey Rublev und Joao Fonseca ausschalten. Mit überschaubarem Kraftaufwand ging dagegen der serbische Altmeister bei insgesamt zwei abgegebenen Sätzen bislang durch das Turnier.

Die direkte Bilanz spricht vor dem vierten Aufeinandertreffen mit 3:0 für den 39-jährigen Djokovic bei keinem abgegebenen Satz eindeutig für den 24-fachen Grand-Slam-Champion. Doch für den 28-jährigen Safiullin scheint beim diesjährigen Turnier an der Church Road nur “the sky” das Limit zu sein.

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Djokovic vs Safiullin - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Roman Safiullin ist um 14.30 Uhr als erstes Match auf dem Centre Court angesetzt. Im Livestream bei Prime und im Liveticker bei uns!

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon