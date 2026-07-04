Wimbledon: Achtelfinale! Zverev auch gegen Giron ungefährdet

Alexander Zverev ist mit einem 6:2, 7:6 (4) und 6:4 gegen Marcos Giron in das Achtefinale von Wimbledon eingezogen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 04.07.2026, 18:54 Uhr

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Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Alexander Zverev steht im Achtelfinale von Wimbledon 2026. Dazu reichte dem French-Open-Champion ein solider Vortrag gegen Marcos Giron. Zverev besiegte den US-Amerikaner mit 6:2, 7:6 (4) und 6:4. In der Runde der letzten 16 geht es nun entweder gegen Jiri Lehecka oder Jaume Munar.

Zverev begann wie schon in der Runde zuvor gegen Valentin Royer unheimlich stark, erst im zweiten Satz kam Giron auf, hatte sogar mehrere Breakchancen. Als es ins Tiebreak ging, agierte Zverev aber wieder auf der Höhe seines Schaffens.

Im dritten Akt schien nach einem frühen Break alles in Richtung des Favoriten zu laufen, ehe Alexander Zverev im siebten Spiel wie aus dem Nichts das Rebreak zuließ. Nach 2:33 Stunden Spielzeit verwandelte Zverev danna ber doch seinen ersten Matchball.

Struff morgen gegen Hurkacz

Im Achtelfinale am Montag geht es nun entweder gegen Jaume Munar aus Spanien oder den Tschechen Jiri Lehecka. Früher am Samstag hatte sich Flavio Cobolli in einem Fünf-Satz-Match gegen Karen Khachanov durchgesetzt, auch Alex de Minaur steht nach einem Sieg gegen Zachary Svajda im Achtelfinale.

Jan-Lennard Struff hatte sich ja schon gestern für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Struff spielt schon morgen gegen Hubert Hurkacz. Und könnte im Falle eines Sieges auf Titelverteidiger Jannik Sinner treffen.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon