Wimbledon 2026 live: Alexander Zverev vs. Marcos Giron im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde von Wimbledon 2026 auf Marcos Giron. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker. zum Interwetten Bonus

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2026, 21:49 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf

Beim Wimbledon-Turnier kommt Alexander Zverev auf Rasen immer besser ins Rollen. Nach einem hartumkämpften Viersatz-Erfolg gegen den Belgier Alexander Blockx zum Auftakt lieferte der Hamburger gegen den Franzosen Valentin Royer eine beinahe makellose Leistung auf den Court. In der dritten Runde sieht sich der 29-Jährige dem US-Amerikaner Marcos Giron gegenüber, der ebenfalls nur in der ersten Runde gegen den Franzosen Corentin Moutet einen Satz abgeben musste, ehe er gegen dessen Landsmann Quentin Halys in drei Sätzen durchmarschierte.

Der Begriff Lieblingsgegner ist ja gerne etwas überstrapaziert. Doch so ganz ungelegen dürfte Giron dem deutschen Davis-Cup-Spieler nicht kommen. Nur den allerersten Satz musste Zverev 2021 bei den Australian Open gegen den 32-jährigen abgeben, ehe er sich zu einer 4:0-Matchbilanz im direkten Vergleich ohne weiteren Satzverlust spielen konnte

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Zverev vs Giron - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Marcos Giron ist um ca. 15.30 Uhr als zweites Match auf dem Court No. 1 angesetzt. Im Livestream bei Prime und im Liveticker bei uns!

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon