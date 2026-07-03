Wimbledon: Dimitrov gegen Berrettini - what´s not to like?

Morgen kommt es in der dritten Runde von Wimbledon zum Treffen zweier Publikums-Favoriten: Grigor Dimitrov und Matteo Berrettini.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.07.2026, 20:15 Uhr

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© Getty Images Hat Matteo Berrettini auch morgen wieder Grund zu brüllen?

Wer weiß, wie die Ansetzung der Matches am gestrigen Donnerstag ausgesehen hätte, wenn es ein paar Lokalfavoriten mehr in die zweite Runde von Wimbledon 2026 geschafft hätten. Unter den gegebenen Umständen aber hat der All England Lawn Tennis Club alles richtig gemacht: Matteo Berrettini gegen Arthur Fils auf dem Centre Court und Grigor Dimitrov gegen Jakub Mensik auf dem No. 1 Court - da hat die aktuelle Weltrangliste zum Glück keine Rolle gespielt.

Bei Berrettini findet sich im Lebenslauf ja schon eine Finalteilnahme in Wimbledon - und so chancenlos war er anno 2022 gegen Novak Djokovic ja auch gar nicht. Ob diese Chance jemals wiederkommt für den verletzungsgeplagten Italiener? Und wenn ja: Warum nicht 2026? Das richtige Spiel für Rasen hat Berrettini allemal, wie er gegen Fils wieder unter Beweis gestellt hat: Klar: Der Franzose ist nach seiner neuerlichen Pause vielleicht noch kein Maßstab. Tolles Tennis haben die beiden Protagonisten dennoch geboten.

Dimitrov und Berrettini erst mit zwei Matches gegeneinander

Ein bisschen später ist dann Grigor Dimitrov auf dem 1er zu Werke gegangen. Die Stimmung war während der ersten drei Sätze schon prächtig. Und nahm dann nach dem Schließen des Daches vor Durchgang vier schon fast Davis-Cup-Dimensionen an. Zumal Jakub Mensik mit einem Break in Führung gegangen war, ehe Dimitrov unwiderstehlich zum Comeback in Durchgang vier und zum Sieg ansetzte.

Der Bulgare war vor Jahresfrist als einziger Spieler nah dran, Jannik Sinner zu besiegen. Dann verletzte sich Dimitrov, musste elendslang aussetzen. Jetzt ist er mit einer Wildcard dabei. Und genießt die volle Unterstützung der Fans.

Und so heißt es morgen also Matteo Berrettini gegen Grigor Dimitrov um den Einzug ins Achtelfinale von Wimbledon 2026. Erstaunlich daran: Die beiden haben tatsächlich erst zwei Mal gegeneinander gespielt, 2019 in Monte-Carlo (Sieger Dimitrov) und später im Jahr in Wien (Sieger Berrettini). Morgen treffen sich die beiden im letzten Match auf dem Centre Court.

Hier das Einzel-Tableau der Männer





