Wimbledon 2026: Sabalenka souverän, Gauff mit Mühe ins Achtelfinale

Mit einem überzeugenden Auftritt hat sich Aryna Sabalenka in Wimbledon mit einem Zweisatz-Erfolg im Duell der Grand-Slam-Championessen gegen die Lettin Jelena Ostapenko ins Achtelfinale gespielt. Viel Mühe hatte dagegen Coco Gauff, die sich gegen ihre US-amerikanische Landsfrau Claire Liu zum Einzug in die Runde der letzten 16 in drei Sätzen durchkämpfen musste.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.07.2026, 21:07 Uhr

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© Getty Images Mit einer starken Leistung triumphierte Aryna Sabalenka in der dritten Runde von Wimbledon im Duell der Grand-Slam-Championessen gegen Jelena Ostapenko.

Temporeiche Ballwechsel waren zwischen der vierfachen Grand-Slam-Siegerin Aryna Sabalenka und Jelena Ostapenko zu erwarten, die 2017 bei den French Open ebenfalls auf Major-Ebene triumphieren konnten.

Und die beiden Hard-Hitterinnen ließen sich nicht lange bitten und verwöhnten die Zuschauer mit ihren druckvollen Schlägen. Nachdem beide Spielerinnen zu Beginn ihre Aufschlagspiele halten konnte, zeigte sich Sabalenka ab Satzmitte etwas von ihrer variablen Seite, streute den ein oder anderen Stoppball oder Netzangriff ein und konnte dadurch den ersten Durchgang zu ihren Gunsten entscheiden.

Nach je einem Aufschlagverlust zu Beginn des zweiten Akts übernahm die 28-jährige Sabalenka wieder das Kommando und konnte mit drei Spielgewinnen in Folge bei einer Doppel-Breakführung auf 4:1 davonziehen. Zwar demonstrierte die 29-jährige Ostapenko noch einmal ihre Gefährlichkeit mit ihren risikoreichen Schlägen und konnte noch einmal ein Break aufholen. Dennoch servierte Sabalenka anschließend zum Matchgewinn und besiegelte mit einem Aufschlag-Winner den 6:4, 6:4-Erfolg nach 92 Minuten.

Im Achtelfinale bekommt es die topgesetzte Sabalenka mit der an Position 14 gesetzten Japanerin Naomi Osaka zu tun, die ebenfalls bereits vier Grand-Slam-Trophäen ihr Eigen nennen darf und sich in der dritten Runde glatt gegen die für Australien startende Daria Kasatkina durchsetzen konnte.

Gauff gegen Landsfrau Liu gefordert

Mit einer 2:0 Bilanz im direkten Vergleich konnte Coco Gauff eigentlich optimistisch in die Drittrunden-Begegnung gegen ihre US-amerikanische Landsfrau Claire Liu gehen. Und so startete Gauff selbstbewusst in die Partie, bot im ersten Durchgang bei eigenem Aufschlag nichts an und zeigte sich auch bei Service ihrer Gegnerin präsent. Nach einer schnellen 2:0-Führung verpasste die 22-Jährige zwischenzeitlich die Doppel-Breakführung, konnte aber ihrer 26-jährigen Gegnerin zum Abschluss noch einmal den Aufschlag zum souveränen Satzgewinn abnehmen, den sie mit einem traumhaften Rückhand-Stopp fixieren konnte.

Im zweiten Akt agierte Liu wesentlich mutiger und setzte ihre favorisierte Gegnerin mit einigen Offensiv-Attacken unter Druck. Doch auch aus der Defensive fand Gauff im lange ausgeglichenen Durchgang mit ihrer Athletik immer wieder gute Lösungen. Nach dem vermeintlich vorentscheidenden Break im achten Spiel servierte die zweifache Major-Siegerin zum Matchgewinn, musste aber ihr Service zu Null abgeben. Im anschließenden Rückschlagspiel erarbeitete sich Gauff insgesamt drei Matchbälle, konnte diese aber nicht nutzen. Im entscheidenden Tiebreak setzte sich das mutigere Spiel von Liu durch, die mit ihrem zweiten Satzball den Satzgleichstand herstellen konnte.

Im dritten Durchgang jedoch spielte Gauff ihre komplette Erfahrung aus und demonstrierte ihre Qualitäten als zweifache Major-Siegerin. Das frühe Break im ersten Spiel transportierte sie bei eigenem Service souverän und legte beim Stand von 4:2 diesbezüglich noch einmal nach. Diesmal ließ es sich die Favoritin auch nicht nehmen, die Begegnung aus zu servieren und besiegelte mit ihrem vierten Matchball den 6:3, 6:7 (5), 6:2-Erfolg nach 2:26 Stunden.

Im Achtelfinale trifft die an Nr. 7 gelistete Gauff auf die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic, die sich in einem Dreisatz-Krimi im finalen Match-Tiebreak gegen Anna Kalinskaya durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus Wimbledon