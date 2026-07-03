Wimbledon: Gnadenloser Sinner schlägt starken Brooksby

Jannik Sinner ist mit einem 6:4, 6:3 und 6:4 gegen Jenson Brooksby in das Achtelfinale in Wimbledon 2026 eingezogen. Dabei hatte der US-Amerikaner vor allem im zweiten Satz gute Chancen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.07.2026, 18:07 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner musste am Freitag auf dem No. 1 Court ran

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Jannik Sinner hat in den entscheidenden Phasen seiner Drittrunden-Partie in Wimbledon 2026 gezeigt, warum er die Nummer eins der Welt ist: Immer dann, wenn Jensen Brooksby einen Angriff startete, sich Breakbälle erarbeitete, war Sinner voll da. Und nutzte im Gegenzug selbst jede noch so kleine Schwäche seines US-amerikanischen Gegners.

Dabei zeigte Sinner am Ende dann doch ncoh einmal Nerven, konnte beim Stand von 5;3 im dritten Satz nicht ausservieren. Holte sich aber gleich im Anschluss das Break.

Sinner gewann schließlich mit 6:4, 6:3 und 6:3 und zog damit ins Achtelfinale ein. Dort trifft er entweder auf Hubert Hurkacz oder Tommy Paul. Jenson Brooksby kann sich damit trösten, ein sehr unterhaltsames Match gegen den Titelverteidiger gezeigt zu haben.

Djokovic bleibt auf Kurs

Beinahe zeitgleich mit Jannik Sinner konnte sich Novak Djokovic mit einem 7:5, 6:4, 1:6 und 7:6 (4) gegen Arthur Rnderknech für die Rinde der letzten 16 qualifizieren. Djokovic ist ja gemäß Papierform der Halbfinalgegner von Sinner.

In zwei anderen Matches gab es etwas überraschende Ergebnisse. Denn Rafael Jodar verlor gegen Shintaro Mochizuki ebenso wie Joao Fonseca gegen Roman Safiullin.

Hier das Einzel-Tableau der Männer



