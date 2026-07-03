Wimbledon 2026 live: Novak Djokovic vs. Arthur Rinderknech im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der dritten Runde von Wimbledon 2026 auf Arthur Rinderknech. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker. zum Interwetten Bonus

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2026, 14:23 Uhr

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Nach seinem noch leicht durchwachsenen Auftakt-Erfolg gegen den Chinesen Yibing Wu in vier Durchgängen lieferte Novak Djokovic beim Dreisatz-Erfolg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas eine wahre Meisterleistung ab. Sein Gegner Arthur Rinderknech aus Frankreich hatte in der ersten Runde gegen den britischen Qualifikanten Oliver Tarvet beim Viersatz-Sieg ebenfalls etwas mehr Mühe, ehe er den US-Amerikaner Martin Damm glatt in drei Sätzen besiegen konnte.

Zwar konnte der 30-jährige Rinderknech schon einmal gegen den 39-jährigen Djokovic triumphieren. Dabei handelte es sich allerdings um ein Doppel an der Seite seines Cousins Valentin Vacherot, mit dem er den Serben an der Seite von Sefanos Tsitsipas beim ATP-Masters-Turnier in Indian Wells bezwingen konnte. Im Einzel kreuzten Djokovic und Rinderknech bislang noch nicht die Schläger auf der Tour.

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Djokovic vs Rinderknech - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Arthur Rinderknech ist als erstes Match auf den Centre Court um 14:30 Uhr angesetzt. Live im Livestream bei Prime und im Liveticker bei uns!

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon