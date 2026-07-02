Wimbledon 2026: Alexander Zverev ungefährdet in Runde drei

Alexander Zverev ist mit einer starken Leistung gegen den Franzosen Valentin Royer in die dritte Runde von Wimbledon 2026 eingezogen. Der French-Open-Champion gewann mit 6:1, 6.3 und 7:6 (3).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.07.2026, 18:21 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev steht in Wimbledon in Runde drei

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Für 99 Prozent seiner Gegner auf der ATP-Tour ist Alexander Zverev kein gutes Match-Up. Und schon gar nicht für einen Spieler wie Valentin Royer, der nicht über die mächtigen Grundschläge von Jannik Sinner oder die Variationen von Carlos Alcaraz im Programm hat (then again: Wer hat schon das eine oder das andere?). Den Willen konnte man Royer im zweiten Match auf dem No. 1 Court keineswegs absprechen. Aber das 1:6, 3:6 und 6:7 (3) aus Sicht des Franzosen gibt dann halt doch ziemlich genau die Kräfteverhältnisse wieder.

Und so steht Alexander Zverev nach dem mühevollen Auftakt-Erfolg gegen Alexander Blockx nun also nach einen lockeren Arbeitsnachmittag in der dritten Runde von Wimbledon 2026. Der nächste Gegner wird sich auch nicht auf ein Treffen mit Alexander Zverev freuen - denn Marcos Giron hat alle bisherigen vier Partien gegen den frisch gekürten French-Open-Champion verloren.

Fritz und de Minaur mit frühen Siegen

Gegen Valentin Royer gelang Zverev in jedem Satz ein frühes Break, das er zumindest in den Durchgängen eins und zwei auch ungefährdet über die Distanz brachte. Im dritten Satz führte Zverev mit 4:3 - und lud Royer mit mehreren Fehlern zurück ins Match ein. Der Außenseiter nahm dankend an. Und erzwang ein Tiebreak. Da aber ließ der Favorit nichts mehr anbrennen.

Bei allem Respekt vor Marcos Giron: Der erste richtige Test für Zverev könnte erst in der vierten Runde erfolgen, da geht es für Zverev womöglich gegen Jiri Lehecka. Der Tscheche kann an guten Tagen sehr lästig sein, muss sich aber erst einmal für das Duell gegen Zverev qualifizieren. Lehecka spielt am Donnerstag noch gegen Alex Molcan.

Ansonsten gaben sich zwei Mitfavoriten auf den Sieg in Wimbledon 2026 am Donnerstag keine Blöße: Taylor Fritz gewann gegen Patrick Kypson ebenso sicher in drei Sätzen wie Alex de Minaur gegen Adrian Mannarino.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon





