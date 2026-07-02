Wimbledon 2026 live: Alexander Zverev vs. Valentin Royer im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde in Wimbledon 2026 auf Valentin Royer. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker. zum Interwetten Bonus

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2026, 10:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Alexander Zverev benötigte in seinem ersten Match gegen Alexander Blockx vier Sätze für den Einzug in die zweite Runde. Dort trifft die deutsche Nummer eins am heutigen Donnerstag auf Valentin Royer auf die Nummer 75 der Welt. Der Franzose siegte in der ersten Runde ebenfalls in vier Sätzen gegen den Briten Harry Wendelken.

Ihr wollt auf Tennis wetten? Da hat interwetten ein tolles Angebot für Euch. Nämlich einen Neukundenbonus von bis zu 200.- Euro!

Das bisher einzige Duell der beiden heutigen Kontrahenten ging an Alexander Zverev. Der French-Open-Sieger setzte sich im letzten Jahr in Shanghai gegen Royer klar in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4. durch.

Zverev vs Royer - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Valentin Royer ist als zweites Match nach 15.30 Uhr auf dem Court No. 1 angesetzt. Live im Livestream bei Prime und im Liveticker bei uns!

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon