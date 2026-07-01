Wimbledon 2026: Novak Djokovic lässt Stefanos Tsitsipas keine Chance

Novak Djokovic hat am Mittwochabend die dritte Runde in Wimbledon erreicht. Gegen Stefanos Tsitsipas feierte der Serbe mit 6:3, 6:4 und 6:2 einen souveränen Dreisatzerfolg

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 01.07.2026, 22:45 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic baut seine Titelhoffnungen auf Rasen statt auf Sand.

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Novak Djokovic hatte es am Mittwochabend eilig. Und das bekam Stefanos Tsitsipas deutlich zu spüren. Der langjährige Weltranglistenerste zeigte tolles Rasentennis und gewann die Zweitrundenpartie nach 1:41 Stunden in drei Sätzen. Stefanos Tsitsipas bleib über das gesamte Match zu passiv und musste sich am Ende beugen.

Tsitsipas agierte zu Beginn der Partie mutig, doch mit dem ersten Break zum 3:1 übernahm Novak Djokovic endgültig die Kontrolle über den Schlagabtausch mit dem Griechen, der sich auch im zweiten Satz nicht geschlagen geben wollte. Doch Novak Djokovic blieb in den entscheidenen Phasen hellwach und sicherte sich so auch den zweiten Durchgang.

Djokovic scherzt mit Volunteer und zeiht das Tempo an

Der dritte Satz beinhaltete dann die deutlichste Phase des Abends. Ab dem 2:2 zog Novak Djokovic, der nach dem zweiten Satz sogar mit einem Ballmädchen scherzte, das Spieltempo nochmal gehörig an und zog mit zwei Breaks endgültig in Richtung dritter Runde bei dieser Wimbledon-Kampagne.

In der erwähnten dritten Runde wartet nun Arthur Rinderknech auf den Altmeister, der sich im On-Court-Interview sehr zufrieden zeigte. “Ich habe eines der besten Returngames der letzten Zeit gespielt”, resümierte Djokovic im weißen Jacket, der zudem das zuschauende Golf-Ass Rory McIllroy zu einem Match herausforderte.

Djokovic bezeichnete das Turnier in London nach dem Match als “Kindheitstraum”. Es war dem 39-Jährigen an diesem Abend anzumerken, dass der Spaß am tennis aktuell sehr groß ist. Das könnte in den kommenden Runden noch eine wichtige Waffe werden.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon