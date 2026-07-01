Wimbledon 2026: Jannik Sinner besteht auch zweiten Härtetest

Jannik Sinner ist mit einem 7:6 (4), 7:6 (2Und 6:4 gegen einen starken Nuno Borges in die dritte Runde von Wimbledon eingezogen und trifft dort auf Jenson Brooksby aus den USA.



von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.07.2026, 17:11 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner musste diesmal nur über drei Sätze gehen

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Noch gehen Jannik Sinner die Siege beim Wimbledon-Turnier 2026 nicht leicht aus dem Schläger. Aber wie schon beim mühsamen Fünf-Satz-Erfolg gegen Miomir Kecmanovic zum Auftakt, zeigte Sinner auch gegen Nuno Borges in den entscheidenden Phasen der Partie zumindest effektives Tennis, besiegte den Portugiesen mit 7:6 (4), 7:6 (2) und 6:4.

Borges wird dabei vor allem mit dem Verlauf des zweiten Satzes hadern, in dem er lange mit einem Break geführt hatte. Im Tiebreak gab es für den Außenseiter dann nichts zu holen. Im dritten Durchgang gelang Sinner ein frühes Break, das er bis zum Ende verteidigte. Nach einer Spielzeit von 2:31 Stunden landete ein Vorhandball von Borges hinter der Grundlinie, damit war die Partie vorbei.

Sinner nun gegen Brooksby

Von Blut im Schuh war diesmal nichts zu sehen, nach seiner ersten Partie hatte Sinner ja berichtet, dass er Probleme mit einem Zehennagel hätte.

Damit steht der große Turnierfavorit also in der dritten Runde. Dort geht es für Jannik Sinner gegen Jensen Brooksby. Der US-Amerikaner konnte sich schon früher am Mittwoch gegen Ignacio Buse erstaunlich deutlich mit 6:2, 6:2 und 6:3 durchsetzen.

Einen guten Eindruck hinterließ Tommy Paul beim 6:3, 7:6 (4) und 6:2 gegen Soon-Woo Kwon. Der an Position 21 gesetzte Paul spielt jetzt gegen Hubert Hurkacz, der Sebastian Ofner mit 7:6 (6), 6:4 und 6:4 bezwingen konnte.

Hier das Einzel-Tableau der Männer