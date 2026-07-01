Wimbledon 2026 live: Jannik Sinner vs. Nuno Borges im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der zweiten Runde in Wimbledon 2026 auf Nuno Borges. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.06.2026, 22:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Der Auftakt für den Titelverteidiger Jannik Sinner ging in Wimbledon alles andere als leicht von der Hand. Ganze fünf Sätze musste sich der Südtiroler mühen, um den Serben Miomir Kecmanovic niederzuringen. Eher flüssig ging es dagegen für seinen Zweitrunden-Gegner Nuno Borges aus Portugal, der sich in drei Sätzen gegen den US-Amerikaner Tristan Boyer behaupten konnte.

Nicht nur aufgrund der Weltranglistenposition 1 und des Vorjahrestitels geht der 24-jährige Sinner als klarer Favorit ins Rennen, sondern auch die direkte 1:0 Bilanz gegen seinen 29-jährigen Gegner spricht für den vierfachen Major-Sieger, auch wenn das einzige Aufeinandertreffen in Sofia knapp dreieinhalb Jahre zurückliegt.

Sinner vs Borges - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Nuno Borges ist als erstes Match um 14.30 Uhr auf dem Centre Court angesetzt. Im Livestream bei Prime und im Liveticker bei uns!

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon