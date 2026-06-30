Wimbledon 2026 live: Alexander Zverev vs Alexander Blockx im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der ersten Runde in Wimbledon 2026 auf Alexander Blockx. Das Match gibt es ab ca. 16 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.06.2026, 20:40 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev, Alexander Blockx

Alexander Zverev wurde kurzfristig auf den Centre Court verlegt - eigentlich war dort Jack Draper gegen Taylor Fritz angesetzt. Doch der Brite musste verletzungsbedingt absagen, Zverev - mit French-Open-Siegerehren in London angereist - wurde also von Court 1 upgegradet.

Der Weltranglisten-Dritte hatte zuletzt wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen, in Halle setzte es ein Aus im Halbfinale gegen Angstgegner Taylor Fritz. In Wimbledon will der Deutsche nun wieder angreifen. Im Vorjahr war er schon in Runde 1 ausgeschieden.

Der 21-Jährige Alexander Blockx ist dabei einer der jungen Garde, seine aktuelle Ranglistenposition 36 ist seine bislang höchste.

Im direkten Vergleich führt Zverev mit 2:0 - beide Spiele fanden in diesem Jahr auf Sand statt, in Rom und Madrid. Beide gewann Zverev in zwei Sätzen.

Zverev vs Blockx - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alexander Blockx ist als zweites Match nach 14.30 Uhr auf dem Centre Court angesetzt. Live im Livestream bei Prime und im Liveticker bei uns!

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon