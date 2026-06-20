ATP HalleWestfalen: Aus im Halbfinale - Fritz bleibt Zverevs Angstgegner

Taylor Fritz bleibt weiterhin Alexander Zverevs Angstgegner. Die deutsche Nummer eins, die sichtlich mit der Hitze zu kämpfen hatte, unterlag dem US-Amerikaner im Halbfinale des ATP 500-Turniers in HalleWestfalen mit 7:6 (4), 4:6 und 5:7.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 20.06.2026, 18:20 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev verlor zum siebten Mal in Folge gegen Taylor Fritz.

Zverev kam gleich zu Beginn zu einer Breakchance, die Fritz jedoch mit einem Ass abwehren konnte. Im zweiten Service-Game des US-Amerikaners schlug der Deutsche dann allerdings zu und ging mit einem Break 2:1 in Führung. Beim Stand von 3:2 sah sich der frischgebackene French Open-Sieger plötzlich seinerseits mit drei Breakchancen konfrontiert - Fritz nutzte gleich die erste davon.

Zverev konnte sich in dieser Phase nicht wie gewohnt auf seinen ersten Aufschlag verlassen. Eine weitere Breakchance von Fritz konnte der Deutsche beim Stand von 3:4 jedoch zunichte machen. Gleich darauf musste der Lokalmatador eine medizinische Auszeit in Anspruch nehmen und verschwand gemeinsam mit dem Physio in den Katakomben. Ein unmittelbarer Grund konnte zunächst nicht ausgemacht werden - dem Anschein nach fühlte sich Zverev aufgrund der großen Hitze von mehr als 30 Grad Außentemperatur nicht wohl.

Nach rund fünf Minuten kehrte der Weltranglisten-Dritte auf den Platz zurück und zeigte gleich mit einem starken Vorhand-Passierball auf. Wie so oft in dieser Turnierwoche ging es in den Tiebreak, in dem zunächst die Aufschläger dominierten. Mit einem stark herausgespielten Punkt holte sich Zverev das erste Minibreak zum 5:3 und ließ sich diesen Vorteil nicht mehr nehmen.

Auch im zweiten Satz agierten die Aufschläger dominant - bis zum Stand von 4:4, als der deutschen Nummer eins abermals kurzzeitig der erste Aufschlag abhanden kam. Fritz nutzte die Schwächephase eiskalt aus und breakte den Hamburger zu Null. Nachdem Fritz im Spiel darauf auch noch ein 0:30 korrigieren konnte, war der Satzausgleich hergestellt.

Eng umkämpfter dritter Satz

Im Anschluss an eine mehrminütige hitzebedingte Unterbrechung ging es in den Decider, wo die Aufschläger einmal mehr den Ton angaben. Als schon alles auf ein erneutes Tiebreak hinzudeuten schien, zog Fritz noch einmal an und erspielte sich beim Stand von 5:5 drei laufende Breakbälle. Nachdem Zverev die ersten beiden davon noch bravourös abwehren konnte, landete beim dritten eine Vorhand im Aus. Fritz ließ sich die Butter im Anschluss nicht mehr vom Brot nehmen und servierte locker zum Matchgewinn aus.

Mit dem Sieg stellte Fritz im Head-to-Head mit Zverev auf 10:5. Die letzten sieben Duelle der beiden hat nun allesamt der US-Amerikaner für sich entschieden.

Im Finale am Sonntag wartet Fritz auf den Sieger des Matches zwischen Daniel Altmaier und Frances Tiafoe. Der deutsche Wild Card-Träger wird alles daran setzen, ein rein US-amerikanisches Endspiel zu verhindern.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen