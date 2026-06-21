ATP HalleWestfalen: Zweisatzerfolg gegen Fritz - Frances Tiafoe gewinnt den Titel

Frances Tiafoe ist der Titelträger beim ATP-500-Turnier im westfälischen Halle. Der US-Amerikaner siegte am Sonntag im Endspiel gegen Landsmann Taylor Fritz mit 6:4 und 6:4 und triumphiert erstmals beim deutschen Rasenklassiker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2026, 17:06 Uhr

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© Getty Images Frances Tiafoe hat sich in Halle zum Titelträger gekürt.

Frances Tiafoe gelang am Sonntagnachmittag die Überraschung gegen den im Endspiel favorisierten Taylor Fritz, der am Samstag Alexander Zverev im Halbfinale besiegen konnte. Im US-Duell setzte sich die Nummer 26 der Welt in zwei Sätzen durch und feiert damit den größten Rasenerfolg der Karriere. Gleichzeitig bedeutet der Triumph den ersten Titelgewinn für Tiafoe nach drei Jahren Wartezeit.

Gegen den Weltranglistenneunten hielt sich Frances Tiafoe im Finale schadlos und gab seinen Aufschlag nicht ab. Gegen Taylor Fritz reichte in beiden Sätzen daher jeweils ein Break, um den Titelgewinn nach 68 Minuten einzutüten. Sollte es im ersten Satz noch bis zum siebten Spiel dauern, ehe sich Tiafoe den entscheidenen Vorpsrung erarbeitete, war es im zweiten Durchgang direkt das erste Aufschlagspiel von Fritz, das für die Vorentscheidung sorgte.

Tiafoe feiert ersten Titel seit 2023

Frances Tiafoe holte übrigens nicht seine erste Rasentrophäe in Halle. 2023 gewann der 28-Jährige im Endspiel von Stuttgart gegen Jan-Lennard-Struff. Der Titel in der Hauptstadt Baden-Württembergs war gleichzeitig auch die letzte Trophäe, die Tiafoe auf der ATP Tour feiern konnte. Insgesamt hat der ehemalige Weltranglistenzehnte nun vier ATP-Titel in seiner Karriere gewinnen können.

Mit dem Titelgewinn in Halle wird sich Frances Tiafoe in dern kommenden Woche auf den 19. Rang der ATP-Charts vorarbeiten. Auch Endspielgegener Taylor Fritz macht am Montag Plätze gut. Der aktuell zweitbeste US-Amerikaner hinter Ben Shelton belegt zur kommenden Woche den siebten Platz der ATP-Weltrangliste.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen