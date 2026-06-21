ATP HalleWestfalen: Altmaier und Fonseca verpassen gemeinsamen Doppeltitel

Beim ATP-500-Turnier in Halle haben Daniel Altmaier und Joao Fonseca den Doppeltitel verpasst. Im Endspiel unterlag das Duo den Franzosen Theo Arribage und Albano Olivetti 6:7(2) und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2026, 14:43 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier und Joao Fonseca verpassten den Doppeltitel im westfälischen Halle.

Es sollte an diesem Sonntag also kein Happy End geben für Daniel Altmaier und Joao Fonseca. Das Team ging als Lucky Loser im Doppelfeld im westfälischen Halle an den Start und erreichte überraschend das Endspiel am heutigen Sonntag. Die Doppelspezialisten Theo Arribage und Albano Olivetti erwiesen sich aber als zu stark. Ein Zweisatzsieg bescherte den Franzosen den Titel.

Der erste Satz hatte seinen engsten Moment bis zum Tiebreak beim Stand von 2:3 aus Sicht von Altmaier und Fonseca. Das deutsch-brasilianische Doppel musste drei Breakbälle abwehren und schaffte mit dem Deciding Point noch den Ausgleich des Spielstands. Im Tiebreak spielten die Franzosen dann jedoch ihre Doppelroutine aus und ließen nur zwei Punkte für die gegnerische Kombination zu.

Arribage/Olivetti an diesem Sonntag unantastbar

Mit der verdienten Satzführung im Rücken performten Arribage und Olivetti weiterhin ohne eine Breakchance zuzulassen. Anders lief es für die Kontrahenten, die ihren Aufschlag beim Stand von 2:2 abgeben mussten und damit bereits für eine Vorentscheidung sorgten. Denn Altmaier und Fonseca sollte gegen das starke Doppel aus Frankreich kein Comeback mehr gelingen.

Nach 1:23 Stunde Spielzeit durften Theo Arribage und Albano Olivetti verdient den Doppeltitel in Halle feiern. Bereits im Februar feierte das Duo den ersten Titel bei einem 500er-Turnier im texanischen Dallas.

Hier der Doppel-Draw in Halle